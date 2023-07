E' cominciata ufficialmente alle 15 di oggi l'avventura al Genoa diIl nuovo centravanti rossoblù si è presentato ai giornalisti nella sala stampa del museo del club più antico d'Italia, in attesa di fare altrettanto nel tardo pomeriggio in Piazza De Ferrari con i tifosi.A fare gli onori di casa il presidente Alberto Zangrillo, che per l'occasione ha anche annunciato lo sfondamento del muro dei 20.000 abbonamenti venduti a tre settimane dal via del campionato: “Quello di oggi è un sogno quasi irraggiungibile - ha detto Zangrillo - un sogno partito molto tempo fa ed entrato piano piano nella testa di un gruppo importante, meraviglioso e unito con alle spalle una grande proprietà che in questo sogno ha creduto e lo ha realizzato.e che la sua proprietà sta portando avanti un progetto iniziato quasi due anni fa. Ecco a voi il bomber della nazionale italiana:Accompagnato dalla famiglia e dal procuratore Diego Maggiolo,ha poi preso la parola per rispondere alla lunga sequenza di domande postegli dai giornalisti presenti: "Per mein questa grande squadra. Sono molto felice. Sono in un club prestigioso, con un mister importante e con grandi tifosi.Essere qui è una responsabilità ma anche un sogno e un onore. Voglio difendere la maglia fino alla morte. UDecisivi nelle sua scelte di sposare il Grifone le parole di Gilardino e Mancini: "Con lui ho parlato di calcio - ha spiegato Retegui -. Sono convinto che il mio primo passo in Serie A mi aiuterà anche nel cammino con la nazionale la cui maglia per me rimane un sogno.".Inevitabili un riferimento alla lunga tradizione che lega Genova, e il Genoa, all'Argentina: “So che il Genoa ha una grandissima storia alle spalle e i(Angelo Podestà, ndr)E poi ho parlato con Milito che mi ha detto belle cose. Anche lui è molto contento della mia scelta".Da mesi Retegui era sul taccuini di molti altri club, italiani e non solo. Ma Mateo spiega così la sua scelta: “Sono qui per la storia del club. Per Flavio, per marco, per il presidente, per il mister. Tutti mi hanno fatto sentire importante e dato grandissima fiducia. Avevo altre soluzioni ma ioRetegui si dice poi già in piena forma: “Sono già pronto a giocare. Ho giocato fino a giovedì scorso con il Tigre. Sono in ottima condizione. Non mi riposerò. Non ne ho bisogno.Un'ultima doverosa precisazione, infine riguardo al numero di maglia che indosserà e al soprannome con cui i tifosi dovranno chiamarlo: “Semplicemente Mateo”.