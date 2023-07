Il giorno tanto atteso è giunto. Oggi, finalmente, i tifosi del Genoa potranno abbracciare il loro nuovo idolo. O meglio il loro nuovo Re.Dopo l'ufficializzazione del suo arrivo al Grifone, avvenuta nel pomeriggio di ieri,in un prevedibile bagno di folla. L'evento, organizzato dal club, è previsto per le ore 19 nella centralissima Piazza De Ferrari, ombelico del capoluogo ligure che tornerà a colorarsi di rossoblù a due mesi di distanza dalla festa promozione.Un evento già di per sé scalda ed esalta i cuori della tifoseria del club più antico d'Italia, disposta a rinunciare ad un rinfrescante aperitivo pur di accorrere in massa al primo appuntamento con El Chapita.Prima però Retegui, che ieri ha nel frattempo svolto il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Gilardino, dovrà espletare un'altra incombenza. Alle 15, infatti, il 24enne di San Fernando si presenterà alla stampa in un altro luogo altamente simbolico per i colori e la storia del suo attuale club: il Museo del Genoa. Un modo per entrare subito in sintonia con la nuova atmosfera che lo attende alla sua prima esperienza fuori dai confini argentini.Come recita il claim varato dal Grifone,