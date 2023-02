Che il passaggio di Lennart Czyborra dal Genoa al Reims fosse saltato per un ritardo nel deposito dei documenti da parte del club francese era stato reso noto già nella giornata di ieri. Oggi però emergono altri dettagli sulla mancata operazione.



Uno in particolare ha del clamoroso e riguarda l'entità della tardività con cui la società transalpina ha presentato l'accordo: meno di un minuto oltre la mezzanotte del 31 gennaio, termine di chiusura del calciomercato di Ligue 1.



A svelare il dettaglio è stato il direttore sportivo del Grifone, Marco Ottolini, in un'intervista comparsa oggi sul Secolo XIX: "Eravamo pronti a cedere Czyborra e abbiamo inviato tutto mezzora prima della chiusura del mercato, Ma il Reims, inspiegabilmente, non ha fatto in tempo e ha sforato la scadenza di 47 secondi!". Un tempo sufficiente per annullare il passaggio in Francia dell'esterno tedesco.