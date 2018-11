Ritorno di fiamma importante in casa Genoa in vista del mercato di gennaio.



La presenza di Stefano Sturaro sugli spalti del Ferraris domenica sera in occasione del derby con la Sampdoria non è certo passata inosservata ed ha riacceso le possibilità di un ritorno del centrocampista sanremese nella squadra in cui è cresciuto e con la quale ha debuttato in Serie A, prima di passare alla Juventus.



A lungo inseguito dal Grifone nelle ultime sessioni di mercato, il venticinquenne mediano lo scorso luglio si è trasferito allo Sporting Lisbona. Il suo rapporto con il club lusitano tuttavia non è dei migliori, anche a causa di un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi e soprattutto della pessima situazione finanziaria in cui versa la società biancoverde.



Sturaro starebbe quindi meditando un repentino rientro in Italia e nel caso il Genoa, che peraltro necessita di un innesto proprio in mezzo al campo, sarebbe senz'altro la sua prima scelta.