In casa Genoa torna d'attualità il nome dicome possibile rinforzo per il reparto avanzato.L'ala croata della Dinamo Zagabria, già seguita dal Grifone qualche settimana fa , sarebbe tornata ad attirare l'attenzione del club rossoblù che vorrebbe riportare il 29enne in Liguria dopo l'esperienza maturata con lo Spezia nove anni fa.La richiesta della Dinamo per far partire il proprio tesserato a titolo definitivo si aggirerebbe attorno aiA riportare la notizia è Primocanale.