Genoa-Roma 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 37’ e 49’ st Afena (R)



Assist: 37’ st Mkhitaryan (R)



Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi (39’ st Bianchi), Vasquez, Masiello; Sabelli (39’ st Ghiglione), Sturaro (45’ st Buksa), Badelj (45’ st Galdames), Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev (18’ st Hernani). (A disp: Marchetti, Semper, Vanheusden, Behrami, Serpe, Touré, Portanova) All. A. Shevchenko.



Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (42’ st Smalling), Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (48’ st Bove), Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov (30’ st Afena), Abraham. (A disp: Fuzato, Perez, Reynolds, Mayoral, Zaniolo, Diawara, Darboe, Zalewski, Tripi). All. J. Mourinho.



Arbitri: M. Irrati di Pistoia. Assistenti: Tegoni-Di Gioia. IV Uomo: Manganiello; Var: Pairetto; Avar: Alassio.



Ammoniti: 32’ pt Cambiaso (G), 40’ pt Veretout (R); 9’ st Badelj (G), 33’ st Sabelli (G), 45’ st Afena (R).



Spettatori: 14.667 per un incasso di 317.255 euro.