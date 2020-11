Genoa-Roma 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 47’ pt, 21’st e 40’ st Mkhitaryan (R); 5’ st Pjaca (G).



Assist: 47’ pt Pellegrini (R); 5’ st Scamacca (G), 21’ st Peres (R), 40’ st Pedro (R).



Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello (25’ st Ghiglione), Criscito; Lerager (36’ st Badelj) , Radovanovic (25’ st Lu. Pellegrini), Rovella, Zajc (36’ st Destro); Pjaca (16’ st Pandev), Scamacca. All. R. Maran.



Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lor. Pellegrini (42’ st Villar), Spinazzola (14’ pt B. Peres); Pedro, Mkhitaryan; Mayoral (15’ st Cristante). All. P. Fonseca.



Arbitro: M. Irrati di Firenze. Var: L. Pairetto di Torino.



Ammoniti: 5’ pt Zajc (G); 39’ st Maran (all. G).