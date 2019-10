Nello stadio in cui esordì nel nostro calcio esattamente un anno fa e contro la squadra che ne detiene il cartellino e che presto potrebbe fargli vestire la propria maglia,Il difensore argentino del Genoa non ha tremato al cospetto di Ronaldo e Dybala, mostrando tutte quelle doti tecniche e caratteriali che gli sono valse le attenzioni della Vecchia Signora.Nonostante la bella prova personale e collettiva, però, il Cuti non può sorridere per l'esito di una partita che fino a pochi secondi dal triplice fischio i rossoblù stavano riuscendo a rendere fruttuosa. E la delusione di Romero viene esplicata dal suo post pubblicato sulla propria pagina Instagram: