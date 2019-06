Promesso sposo della Juventus anche se Con ogni probabilità resterà al Genoa ancora per un'altra stagione, Cristian Romero ha avuto modo di parlare della sua prossima avventura in maglia bianconera con la stampa argentina svelando anche un retroscena relativo al suo approdo a Torino: "Chiellini mi ha detto che mi aspetta alla Juventus – ha rivelato il difensore in un'intervista a Canal Showsport ripresa dal Corriere dello Sport - ho quasi pianto. Non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia famiglia”.



Il giovane centrale argentino ha poi parlato della sua prima esperienza in Serie A e di come la stagione con il Genoa sia andata ben oltre le sue aspettative: "Pensavo di durare poco. Che avrei giocato solo poche partite. Eravamo in trenta al campo il primo giorno e per l’allenatore non ero titolare. C’erano grandi giocatori e quattro difensori davanti a me”. E invece non solo è diventato il perno della difesa rossoblù ma presto potrebbe esserlo anche di quella juventina.