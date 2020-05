Nel giorno del suo 22esimo compleanno Cristian Romero è stato celebrato dal suo vecchio club, il Belgrano. Dalla pagine Instagram della società argentina il difensore del Genoa ha ripercorso le tappe della sua avventura in rossoblù, cominciata nell'estate 2018: "Sarei potuto andare subito in prestito al Crotone in Serie B - ha raccontato il giocatore - ma mi consigliarono di fare il precampionato con il Genoa. Ho giocato le amichevoli con lo Zenit e con una squadra austriaca. Il mister Ballardini è venuto da me dicendomi che gli ero piaciuto e mi tenne in organico".



Complice anche un piccolo infortunio le cose per El Cuti cambiarono radicalmente solo con l'arrivo sulla panchina del Grifone di Ivan Juric. Alla prima gara, in casa della Juventus, il tecnico croato non esitò a dargli fiducia gettandolo nella mischia fin dal fischio d'inizio: "Juric era un po’ pazzo, ma in senso buono: pazzo nel senso che era speciale per idee e caratteristiche di gioco. Per tutto. Mi disse che avrei giocato, me lo disse mentre stavamo arrivando al campo. Quando stiamo per entrare l’emozione è stata incredibile nel vedere Dybala e Cristiano Ronaldo: non potevo crederci, da quando mi hanno stretto la mano la storia mi è cambiata. I compagni mi dissero di stare tranquillo e che sarebbe andato tutto bene, e in effetti è stata una buona partita, mia e di tutta la squadra. Da lì ne ho saltata solo una ed è stato un anno di crescita incredibile".



Effettivamente da quel giorno la carriera di Romero decollò letteralmente: "Nella seconda gara ho fatto il mio primo gol, nel giro di 5 partite mi ero integrato, avevo imparato la lingua e sono migliorato poco a poco in due anni davvero di grande crescita. Oggi sono al Genoa e sto molto bene, mi hanno trattato benissimo".