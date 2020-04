A fine stagione Cristian Romero terminerà il suo anno di prestito al Genoa e diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.



Acquistato dai bianconeri la scorsa estate, ma lasciato un altro anno nel club che dodici mesi prima lo aveva scovato in Argentina, il difensore sudamericano sembra avere il destino segnato. Terminato il suo secondo campionato in rossoblù saluterà Pegli per approdare a Vinovo.



Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, tuttavia, di spazio per lui alla Continassa rischia di essercene davvero poco. Di fronte infatti il Cuti si troverà diverse montagne da scalare. A cominciare dai due senatori Chiellini e Bonucci, oltre all'astro nascente De Ligt. Difficile poi superare anche la concorrenza di Demiral, capace di condannare quasi certamente alla partenza Rugani.



Probabile quindi che ad attendere Romero possa esserci una nuova avventura in prestito.