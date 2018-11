Un gol in pieno recupero al suo primo derby in carriera: è questo il sogno di Romulo, pilastro del centrocampo del Genoa che domenica sera farà il suo esordio nella stracittadina della Lanterna: "Posso farlo anche un po' prima del 90' - ha detto il'italobrasiliano a Gianlucadimarzio.com - altrimenti il cuore va a duemila. Giocare il derby in una piazza come Genova sarà bellissimo. Spero di riuscire a lasciare il segno".



Aldilà dell'eventuale gol di Romulo tutti si aspettano che a ritrovare la via della rete possa essere il suo compagno Piatek: "E' stata una partenza a razzo la sua - ha aggiunto l'ex Juventus - che ha creato tante aspettative sul suo conto. Ha solo 23 anni, è il capocannoniere del nostro campionato, ma bisogna avere pazienza. Appena si abituerà al nuovo modo di giocare di Juric si sbloccherà nuovamente. Secondo me Piatek sarà uno dei migliori al mondo. E quest'anno, se non vincerà la classifica marcatori di sicuro arriverà tra i primi tre".



Una battuta infine sulla Nazionale e sulla possibilità di reindossare un giorno la maglia azzurra: "Voglio tornarci in condizione ottimale e realizzare il sogno di vestire questa maglia".