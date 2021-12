Enrico Preziosi non c'è più ma il mercato che attende il Genoa per il mese di gennaio sarà molto simile a quelli diretti per anni dal re dei giocattoli. Se non dal punto di vista qualitativo, almeno sotto quello quantitativo.Josh Wander, neo-coproprietario del club rossoblù, del resto non ha usato giri di parole venerdì sera al termine del derby perso con la Sampdoria nell'annunciareSotto la supervisione di Johannes Spors, fresco di nomina di general manager del club più antico d'Italia, la rosa rossoblù verrà profondamente rinnovata, con il chiaro intento di fornire al confermato Andriy Shevchenko un organico in grado di guadagnarsi una salvezza che al momento sembra una chimera. Oltre a tanti acquisti peròche oltre ad apparire qualitativamente inadeguato è anche super-numeroso. Sono infatti benattualmente domiciliati a Villa Rostan. Indubbiamente troppi per una squadra che da qui a fine stagione avrà appena una ventina di gara da disputare.Molti dunque sono destinati a salutare Pegli. A cominciare dalla batterie dei portieri che attualmente conta ben quattro elementi. Qui il candidato a fare le valige sarà uno tra, mentre Sirigu e Marchetti non dovrebbe spostarsi, almeno fino a giugno. In difesa, qualora arrivino rinforzi, potrebbero partire, mentre sulla mediana si cercheranno nuovi orizzonti per i vari(per altro attualmente fuori lista già da agosto),, che non pare essersi ambientato,, una delle più grandi delusioni fin qui,e forseIn attacco, infine, poche chance di permanenza perma anche per il babye per la pantera, vistosi pochissimo malgrado un ingaggio faraonico per gli standard rossoblù.Tanti esuberi insomma. E piazzarli tutti, o anche solo una buona parte di essi, non sarà affatto un compito semplice per il neo-general manager Johannes Spors.