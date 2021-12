Johannes Spors, da questa mattina ufficialmente nuovo general manager del Genoa, ha voluto salutare il suo ormai vecchio club lasciando un messaggio sui canali social del Vitesse: “Non è facile lasciare il Vitesse - ha detto il dirigente tedesco - ma per me è una bellissima sfida approdare in Serie A. Ciò non toglie che il Vitesse sia un club meraviglioso, dove mi sono trovato molto bene. Il club ha sviluppato una visione, una strategia e un modo di giocare chiari ed è ora sulla mappa dell’Europa grazie a questa stagione. Anche se non farò più parte del progetto Vitesse, sono fiducioso che il futuro del club sia roseo“.