Non solo il rimpianto per l'ennesima vittoria mancata. La gara di ieri contro l'Empoli ha lasciato in eredità al Genoa anche due squalifiche pesanti.



Domenica contro l'Atalanta i rossoblù dovranno fare a meno di Stefano Sturaro e Nicolò Rovella, entrambi ammoniti in regime di diffida.



Come da regolamento, dunque, per i due centrocampisti scatterà il turno di stop. Una doppia defezione che costringerà Alexander Blessin ridisegnare il proprio reparto mediano.