E' stato l'acquisto più importante del mercato estivo del Genoa. E anche il più atteso. Per il momento, però, Naidem Amiri in rossoblù lo si è visto solo a sprazzi, per quasi 45 minuti complessivi. Non certo quanto lui stesso di augurava: "Non è stato un inizio semplice - ha ammesso il centrocampista tedesco alla Gazzetta dello Sport - un virus mi ha frenato impedendomi di giocare con continuità, ma ora sto bene e sono pronto a fare la mia parte.



Amiri ha poi raccontato il suo esordio al Ferraris, avvenuto venerdì scorso: "Con l’Inter l’atmosfera a Marassi era splendida. Dallo spogliatoio ho scritto ai miei genitori ed a mio fratello, spiegando che speravo di entrare presto in campo...E quando è successo, è stata roba da pelle d’oca".



E tra chi lo sta aiutando a capire il nostro Paese c'è proprio anche un nerazzurro: "Ho iniziato a studiare l’italiano. Il mio amico Calhanoglu mi ha aiutato con la lingua a trovare a casa".