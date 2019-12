E' un impegno ai limiti del proibitivo quello che sabato sera attende il Genoa nell'ultimo turno del 2019.



I rossoblù di Thiago Motta, alle 18, saranno infatti di scena a San Siro al cospetto della capolista Inter. Una sfida il cui pronostico, alla luce della classifica antitetica delle due formazioni, è evidentemente sbilanciato verso i meneghini. E anche la tradizione non è per nulla dalla parte del Grifone, la cui ultima vittoria nel Meazza nerazzurro risale al 26 marzo 1994, oltre un quarto di secolo fa.



Grande protagonista di quel successo fu il recordman di presenze in rossoblù Gennaro Ruotolo che ai microfoni del sito ufficiale del Genoa ha ricordato quel giorno: “Fu una giornata stupenda e dire che da ragazzo ero proprio tifoso interista. Approfittammo di un periodo difficile degli avversari, in vantaggio con un gol di Schillaci. A dire il vero con l’Inter segnai spesso. E non mancarono gli assist nelle sfide di quegli anni".



Ruotolo cerca poi di infondere un pizzico di ottimismo e coraggio ad una squadra depressa dagli ultimi, pessimi, risultati: "Il Genoa ha un dio tutto suo come diceva il professor Scoglio. I momenti complicati esistono. Nei rispettivi ruoli ognuno deve fare la propria parte e dare il massimo per il bene comune”.