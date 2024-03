Genoa: Sabelli ammonito, ecco quale partita salta e quando torna

Stefano Sabelli salterà la prossima partita di campionato contro la Juventus, valida per la ventinovesima giornata di campionato e fissata per le 12.30 di domenica 17 marzo. Il difensore del Genoa era infatti in diffida e al 17° del primo tempo della gara contro il Monza è stato ammonito dall’arbitro Feliciani per un duro intervento in ritardo nei confronti di Birindelli.



QUANDO TORNA - L’esterno classe ‘93, schierato per la venticinquesima volta in campo dall’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, ha collezionato sin qui un totale di 1968 minuti in Serie A. In rossoblù dall’estate 2022, con quella di stasera è sceso in campo per la sesta volta consecutiva dal primo minuto, ma dovrà osservare un turno di riposo nella prossima giornata contro la Juventus e tornerà a disposizione del suo allenatore dopo la sosta per le nazionali, nell’appuntamento contro il Frosinone del 30 marzo.