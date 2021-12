Genoa-Salernitana 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 31’ st Ekuban (G).

Assist: 31’ st Kallon (G).



Genoa (3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Galdames, Hernani (44’ st Touré), Portanova (15’ st Melegoni), Cambiaso (1’ st Ghiglione); Ekuban, Destro (15’ st Kallon). (A disp: Andrenacci, Sirigu, Masiello, Criscito, Vanheusden, Cassata, Behrami, Pandev). All. A. Shevchenko.



Salernitana (5-3-2): Fiorillo; Kechrida, Delli Carri, Bogdan (38’ st Gyomber), Gagliolo, Jaroszynski; Schiavone (20’ st Obi), Di Tacchio, Kastanos (30’ st L. Coulibaly); Djuric (38’ st Gondo), Vergani (20’ st Simy). (A disp: Belec, Guerrieri, Ranieri, Kalombo, Cannavale, Russo, Motoc). All. S. Colantuono.



Arbitri: M. Serra di Torino. Assistenti: Moro-Gualtieri. IV uomo: Maggioni. Var: Di Paolo. Avar: Galetto.



Ammoniti: 11’ pt Schiavone (S), 12’ pt Colantuono (all. S), 21’ pt Galdames (G), 32’ pt Vasquez (G), 47’ pt Vergani (S); 12’ st Di Tacchio (S).