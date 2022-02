Penultima contro ultima: Genoa-Salernitana è sfida-salvezza e può significare tantissimo nell'economia del campionato delle due squadre. La squadra di Colantuono, la cui panchina è a rischio, è stata rivoluzionata nel mercato di gennaio e viene dal pari casalingo per 2-2 contro lo Spezia. I rossoblu, invece, sono stati capaci di inchiodare la Roma sullo 0-0 all'Olimpico e stanno beneficiando della cura Blessin. Via libera alla fantasia di Verdi da una parte e Amiri dall'altra, attesi dall'inizio Destro e Djuric. Domenica pomeriggio al Ferraris sarà una gara ad altissima tensione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Dazn domenica alle ore 15.



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vannheusden, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro.



SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribéry; Djuric.