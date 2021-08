Sarà la Salernitana, neopromossa in Serie A, la prossima avversaria del Genoa in Coppa Italia.



La formazione di mister Castori si è guadagnata la sfida col Grifone, in programma a metà dicembre a Marassi, superando 2-0 questa sera la Reggina all'Arechi nei trentaduesimi di finale della seconda competizione nazionale.



Decisiva per i campani la doppietta dell'ex sampdoriano Federico Bonazzoli, in rete due volte nel giro di pochi minuti a cavallo dell'intervallo.