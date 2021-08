Resta ancora bloccata la trattativa per il trasferimento di Sam Lammers dall'Atalanta al Genoa.



Malgrado un'intesa ormai raggiunta tra le due società per il passaggio in prestito dell'attaccante olandese ai rossoblù, il diretto interessato atteso a Pegli ormai da diverse settimane non pare ancora del tutto convinto di accettare una destinazione alla quale era già stata molto vicino lo scorso gennaio.



Il Genoa per il momento attende, concedendo al giocatore qualche altro giorno di riflessione. Ma con il campionato che incombe e la chiusura del mercato distante appena due settimane la pazienza del Grifone non sarà eterna. La dirigenza ligure ha infatti capito che gli arrivi di Ekuban e del giovane Buska, oltre alle promozioni in prima squadra dei baby Kallon e Bianchi non possono bastare per completare un reparto che ha salutato più della metà degli interpreti annoverati nella passata stagione.



L'intenzione del Genoa dunque è quella di regalare a mister Ballardini il tanto atteso centravanti quanto prima. E se la risposta di Lammers dovesse farsi attendere ulteriormente a quel punto i rossoblù mollerebbero definitivamente la presa nei suoi confronti per gettarsi negli ultimi dieci giorni di trattative alla ricerca di un profilo alternativo.