Uno spiacevole episodio, per fortuna senza conseguenze, è avvenuto ieri pomeriggio fuori dai cancelli del Ferraris prima del fischio d'inizio della sfida tra Genoa e Salernitana.



In base a quanto riportano questa mattina diversi organi di stampa, un gruppo di tifosi rossoblù avrebbe cercato di assaltare un paio di pullman con a bordo un centinaio di sostenitori campani. L'azione fortunatamente non sarebbe andata a segno, convincendo i facinorosi a dileguarsi in fretta, mischiandosi al resto della folle assiepata all'esterno dello stadio genovese.