La scorsa primavera erano stati gli unici tre club di Serie A a non schierarsi a favore della cessione dei diritti televisivi del nostro campionato a Dazn.



Oggi Genoa, Sampdoria e Sassuolo minacciano di portare l'emittente televisiva addirittura in tribunale. Motivo del contendere, secondo quanto riporta il quotidiano MilanoFinanza, sarebbe la mancanza di una certificazione relativa ai numeri dell'audience delle partite trasmesse da Dazn. Un dato fondamentale per i club di Serie A perché ad esso è legato un bonus complessivo da 150 milioni di euro da distribuire tra tutte le società.