Dopo quelli avuti nella trasmissione delle partite di Serie A, l'ott ne ha riscontrati di nuovi per l'amichevole tra lae l'. Nel box dedicato alla partita tra le squadre dic'è una foto di preview di, selezionandola non si è aperta subito la diretta ma... una puntata di Forum!Fino al quarto d'ora la partita non si è vista, mentre è andato in onda al suo posto il programma Mediaset. Il tutto ha scatenato l'ira dei tifosi sui social. Il problema, però, è da legare a un errore di EI Towers, che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn. ​