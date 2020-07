I poliziotti si ribellano all'assessore.Con una dura e chiara presa di posizione il, il maggior sindacato delle forza di polizia italiane, si schieraavanzata qualche giorno fa dal delegato del Comune di Genova allo sport, Stefano Anzalone,del prossimo 22 luglio: "che tra l’altro deve principalmente alla sua categoria il proprio ruolo politico - si legge nella nota diffusa dalla sigla sindacale - categoria fortemente esposta al richio Covid19. Evidentemente per trovare un sempre più raro consenso,Ovvio che la città si meriterebbe un derby con i tifosi, peccato però che il Consigliere Anzalone si dimentica che siamo ancora in tempo Covid19 e che sono ancora vietati gli assembramenti.Inoltre pensare che possa essere possibile individuare rappresentanze di tifoserie da far entrare sugli spalti disposte a mantenere il distanziamento la durante la lotta alla retrocessione appare davvero una barzelletta.In pratica mentre a Napoli la tifoseria non ha rispettato le regole anticovid creando grossi problemi istituzionali,il sovraffollamento in ordine pubblico. Chissà se Anzalone avrà parlato con il Questore prima del suo lancio propagandistico visto che incarna il responsabile tecnico dell’ordine pubblico sul territorio genovese. In realtà crediamo proprio di no ma glielo chiederemo..Infine cogliamo l’occasione per ricordare al consigliere Anzalone che i poliziotti stanno aspettando risposte serie dal Comune di Genova sull’argomento sicurezza in modo da contenere le sempre più frequenti esternazioni dell’assessore Garassino, per non parlare della ridicola pista ciclabile tracciata intorno alla Questura proprio sull’uscita delle Volanti su Corso Saffi.Inoltre non ci risulta che l’ex poliziotto Anzalone, in qualità di punto di riferimento del Comune di Genova sull’argomento sport, si sia mai preoccupato di prendere posizione sugli sviluppi giudiziari che stanno emergendo nei confronti di tifosi e società sportive genovesi".