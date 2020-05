Domenica prossima Genoa e Sampdoria sarebbero dovute scendere in campo per il derby di ritorno. Una sfida che lo stop al campionato imposto dall'emergenza coronavirus ha rinviato a chissà quando.



Come sottolinea questa mattina Il Secolo XIX, qualora la Serie A dovesse riprendere a giocare a giugno, la stracittadina genovese verrebbe disputata in pieno luglio. Un'eventualità mai verificatasi in quasi 75 anni di sfide di campionato.



Esiste però un precedente in Coppa Italia, risalente ad oltre 60 anni fa.

Il 13 luglio 1958 rossoblù e blucerchiati si sfidarono al Ferraris nel primo turno della seconda competizione nazionale. Ad imporsi fu il Grifone, vittorioso 2-0 con un gol per tempo. A regalare il successo alla squadra di Annibale Frossi furono le reti di Ivan Firotto nella prima frazione e di Paolo Barison nella ripresa.