Genoa-Sampdoria è una partita unica. Lo è per i tifosi, per la città, e pure per i semplici appassionati in Italia e nel resto del mondo. La prova è che questa sera al Ferraris ci saranno davvero moltissime televisioni anche estere, che oltretutto hanno chiesto a Img - l'advisor per i diritti televisivi fuori Italia - di intercedere con il Genoa così da poter utilizzare il video realizzato da Genoa Channel in occasione delle esequie di stato per le vittime di Ponte Morandi per trasmetterlo prima del match.



Al Ferraris però non ci saranno soltanto semplici tifosi, ma pure parecchi scout delle più importanti società europee. Osservati speciali sono ovviamente i gioielli in vetrina tra i rossoblù e i blucerchiati: Piatek, Kouamé e Andersen. Secondo La Gazzetta dello Sport sono attesi emissari di Barcellona e Real Madrid dalla Spagna, mentre la Premier sarà ampiamente rappresentata. Questa sera a Marassi ci saranno gli occhi di Tottenham, Manchester United e Manchester City.