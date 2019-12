Genoa-Sampdoria (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 16esima giornata di campionato in Serie A dopo Brescia-Lecce e Napoli-Parma. Il derby della Lanterna mette di fronte due squadre in zona retrocessione e che hanno cambiato allenatore a stagione in corso. I blucerchiati, passati da Di Francesco a Ranieri, si presentano allo scontro diretto con un punto di vantaggio sui rossoblù penultimi in classifica e sulla cui panchina Thiago Motta ha preso il posto di Andreazzoli.



FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Pajac; Schone; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Thorsby, Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri.



Il Genoa è alle prese con un'emergenza in attacco: oltre agli squalificati Pandev e Agudelo, assente anche Favilli per un problema muscolare: Pinamonti centravanti supportato da Schone e Sturaro, ma quest'ultimo si ferma nel riscaldamento e viene sostituito da Sanabria.

La Sampdoria schiera Quagliarella unica punta centrale, con Gabbiadini in panchina.