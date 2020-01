Cambia il mercato in uscita del Genoa, almeno per quanto riguarda il reparto d'attacco.



Se davvero come sembra Andrea Pinamonti verrà confermato in rossoblù, a lasciare Pegli al suo posto potrebbe essere Antonio Sanabria.



L'attaccante paraguaiano, prelevato in prestito dal Betis Siviglia un anno fa il cui vincolo col Grifone scadrà il prossimo giugno, sarebbe stato proposto alla Spal, la quale subentrerebbe nel contratto proprio ai rossoblù.



Sarebbe quindi l'ex Sassuolo la punta candidata a lasciare la squadra di Davide Nicola dopo l'arrivo di Mattia Destro.