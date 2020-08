E' stato il protagonista principale della vittoria sul Verona che ha regalato l'ennesima salvezza al fotofinish al Genoa. Ma la doppietta realizzata da Tonni Sanabria con gli scaligeri potrebbe non bastare per garantire all'attaccante paraguaiano la permanenza in rossoblù.



L'accordo con il Betis, stipulato nel gennaio 2019, prevedeva un prestito di 18 mesi al termine dei quali il Grifone avrebbe riscattato definitivamente il giocatore in caso lo stesso avesse messo a segno 18 reti durante la sua avventura in rossoblù. Un traguardo ben lontano dall'essere raggiunto visto che Sanabria si è fermato alla metà esatta del proprio obiettivo. Nonostante questo il Genoa potrebbe decidere di investire ugualmente sul centravanti garantendo agli andalusi altri 14 milioni di euro dopo i 4 già versati un anno e mezzo fa. Una soluzione che farebbe sorridere anche la Roma, vecchia società di Sanabria che sulla sua futura rivendita da parte del Betis può vantare un credito pari al 50% del valore di cessione. In pratica 9 milioni cash che entrerebbero dritte dritte nelle casse giallorosse.



Resta da capire come si muoverà ora il club di Preziosi. Se fino allo scorso gennaio il rendimento del paraguaiano era stato deludente, con l'arrivo di Nicola il ragazzo cresciuto nella cantera del Barcellona si è trasformato in uno degli uomini decisivi mettendo a segno sei reti, tutte pesantissime. Soltanto qualche fastidio fisico di troppo ne ha rallentato l'incedere nel periodo post-lockdown ma senza fermarlo del tutto. Come dimostra la doppietta di domenica al Verona. Una doppietta che ora fa sorgere parecchi dubbi sul suo futuro...