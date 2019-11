Starebbe per giungere ormai al capolinea l'avventura di Toni Sanabria al Genoa.



L'attaccante paraguaiano, giunto lo scorso gennaio in prestito dal Betis, non rientra nei piani di Thiago Motta ma nemmeno in quelli della società rossoblù che non sembra disposta ad esercitare su di lui l'opzione di acquisto valida a fine giugno.



Accostato a Bologna e Lazio nel corso dell'ultimo mercato estivo, senza però che tali trattative portassero poi a qualcosa di concreto, ora Sanabria pare destinato a far ritorno in Liga dove ci sarebbero almeno un paio di club disposti ad investire su di lui.



Dopo un impatto devastante con l'ambiente rossoblù, con tre reti messe a segno nelle prime quattro gare con il Grifone, il bilancio del centravanti sudamericano è andato costantemente in calando. La statistica dei gol non si è più aggiornata dallo scorso 17 febbraio, giorno della rete decisiva alla Lazio, e anche quella delle presenze ha subito un drastico ridimensionamento. In questa stagione Sanabria è sceso infatti in campo in solo 5 delle 13 gare disputate dal Genoa tra campionato e Coppa Italia, quasi sempre da subentrante e nei minuti finali. Soltanto all'Olimpico, ancora una volta contro la Lazio, il paraguaiano è partito titolare e ha giocato fino al 90'. Ma la giornata per i rossoblù non fu felicissima, visto il 4-0 rifilato da Immobile e compagni.