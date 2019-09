Dopo aver schierato la medesima formazione iniziale in tutte e tre le prime gare di campionato, ora Aurelio Andreazzoli potrebbe cominciare a dar spazio a chi fino ad adesso si è visto meno.



La gara di venerdì sera contro il Cagliari sarà la prima di un trittico che nel giro di nove giorni vedrà il Grifone affrontare in rapida successione anche il Bologna in casa e la Lazio in trasferta. Ecco perché il tecnico di Massa potrebbe decidere di far tirare un po' il fiato ad alcuni giocatori dando fiducia ai loro naturali sostituti.



In difesa, ad esempio, già alla Sardegna Arena al posto di uno tra Romero e Zapata potrebbe finalmente rivedersi Davide Biraschi, la cui unica presenza stagionale è stata quella in Coppa Italia con l'Imolese.



Rischia poi di partire dalla panchina anche Davide Ghiglione al quale per una volta potrebbe essere preferito l'ultimo arrivato Peter Ankersen, già in campo domenica scorsa nel finale di gara con l'Atalanta. In salita anche le quotazioni di Riccardo Saponara, altro elemento subentrato a partita in corso contro gli orobici e pienamente ristabilito dopo l'infortunio muscolare patito un mese fa. A fargli posto potrebbe essere l'altro danese Lukas Lerager.



Infine in attacco occhio ad Andrea Favilli, apparso in buona forma nell'amichevole del 6 settembre con l'Entella e candidato principale a sostituire uno tra Pinamonti e Kouame qualora Andreazzoli decidesse di cambiare qualcosa là davanti.