Forse ci siamo. La lunga telenovela legata al futuro della panchina del Genoa sembra esser giunta ai titoli di coda. Merito di Rolando Maran destinato ad essere il prossimo allenatore rossoblù. Salvo ulteriori colpi di scena, non del tutto da escludere in una vicenda che finora ha riservato non poche sorprese.



Decisivo per le sorti della vicenda è stato l'incontro avvenuto ieri sera tra il tecnico trentino e la dirigenza del Grifone, anche se per la definizione dell'accordo rimangono ancora alcuni spigoli da limare.



Innanzitutto Maran deve sistemare le pendenze in essere con il Cagliari, società con cui è ancora sotto contratto. Nella giornata di oggi la società sarda e il suo ex allenatore cercheranno una buona uscita economica, provando a risolvere il legame che li unisce con una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Solamente dopo il Genoa potrà affidare ufficialmente l'incarico di successore di Davide Nicola al 57enne di Rovereto.



A convincere Maran a sposare la causa rossoblu sono state soprattutto le parole del presidente Enrico Preziosi, da molto tempo suo grande estimatore. Già tre stagioni fa, prima del suo trasferimento a Cagliari, Maran fu infatti seguito dal Genoa che però in quell'occasione fu anticipato dal club di Giuliani. Ora la società ligure e il tecnico sono pronti a riportare indietro le pagine del calendario