Quella di domenica è una partita speciale per Scamacca, in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Secondo Tuttosport, il club neroverde intende cederlo a titolo definitivo nel prossimo mercato estivo per fare una ricca plusvalenza. Anche perché De Zerbi al posto di Caputo ha lanciato un altro giovane attaccante: Raspadori.