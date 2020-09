Gianluca Scamacca è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa.



L'attaccante 21enne dell'Under 21 è sbarcato a Genova in mattinata per sottoporsi al rituale delle visite mediche. In serata poi arriverà per lui il momento di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù fino al prossimo 30 giugno. Il giocatore non potrà per ovvi motivi recarsi in sede, visto che Villa Rostan, come il resto del centro sportivo del Genoa, è attualmente interdetto a causa dell'emergenza coronavirus che ha colpito il club.



Scamacca arriva in prestito dal Sassuolo.