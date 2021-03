Le tegole di Paolo Nicolato potrebbero diventare opportunità da sfruttare per Davide Ballardini. Mentre il tecnico dell'Under 21 azzurra si vede privato di due pedine fondamentali del proprio scacchiere proprio in occasione della sfida decisiva di questa sera nell'Europeo di categoria contro la Slovenia, il suo collega al Genoa sorride viceversa per iI due giovani rossoblù, espulsi a distanti di 60 secondi l'uno dall'altro sabato scorso contro la Spagna, a partire da oggi torneranno ad allenarsi assieme al resto dei compagni, anticipando di almeno 24 ore il preventivato rientro in Liguria. Una notizia che come detto fa sorridere Ballardini che potrà sfruttare la doppia seduta odierna per preparare al meglio il Grifone che sabato pomeriggio ospiterà a Marassi la Fiorentina. EScamacca è forte della doppietta rifilata al Parma prima della sosta, della rete messa a segno in nazionale contro la Repubblica Ceca e, soprattutto, delle belle parole spese nei suoi confronti da Ballardini che ha affermato di recente di averlo visto parecchio in forma. Possibile dunque che sia lui e non Mattia Destro a guidare sabato l'attacco rossoblù. Rovella, invece, potrebbe sfruttare il ritorno anticipato come arma in più rispetto al collega di reparto Milan Badelj. Il croato, ex della gara e inamovibile del Balla, tornerà a disposizione del tecnico ravennate soltanto domani sera, dopo aver disputato tre gare in sette giorni con la rappresentativa vice-campione del mondo in carica. Un tour de force, con annessa l'aggravante di poter svolgere appena due allenamenti assieme ai compagni rossoblù, che potrebbe convincere il tecnico ravvenate a concedergli un turno di riposo.