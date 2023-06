Salutato Mimmo Criscito, che ha detto addio al calcio dopo una vita trascorsa in rossoblù, il Genoa sembra aver individuato il suo successore. Almeno per quel che riguarda il ruolo in campo.



A coprire la fascia sinistra nella prossima stagione sarà un vecchio pallino del Grifone che, dopo i vani tentativi degli anni passati, finalmente sembra essere ad un passo dal vestirsi di rossoblù.



Si tratta del 26enne spagnolo Aaron Martin, esterno mancino in procinto di svincolarsi dal Mainz, club in cui ha militato nelle ultime cinque stagioni. Cresciuto nell'Espanyol, il giocatore catalano vanta anche una breve parentesi al Celta Vigo e per anni è stato una presenza fissa nelle nazionali giovanili spagnole, diventando campione d'Europa coll'Under 19 nel 2015 e coll'Under 21 quattro anni più tardi.



L'annuncio del suo ingaggio è atteso a giorni.