Dopo dieci anni trascorsi a correre per i prati verdi di Italia e Francia Kevin Strootman starebbe per tornare a casa.



Ne sono convinti in Olanda dove da un paio di giorni diverse testate danno praticamente per fatto il rimpatrio del 33enne centrocampista del Genoa.



A riportare in Eredivisie l'ex di Roma e Cagliari sarebbe lo Sparta Rotterdam, club che dopo averlo cresciuto da ragazzo nelle proprie giovanili lo fece debuttare nel calcio dei grandi nel 2007.



Approdato al Grifone la scorsa estate, arrivando in prestito dal Marsiglia, Strootman a fine mese vedrà scadere il proprio contratto con i francesi, rappresentando una ghiotta occasione a parametro zero per chiunque voglia sfruttare le sue doti. Un privilegio che, a quanto pare, vede lo Sparta in netto vantaggio.