Molti giocatori del Genoa nei prossimi giorni potrebbero lasciare la Liguria per ricongiungersi con le proprie famiglie nei rispettivi paesi d'origine.



Tra chi appare in procinto di salutare, soltanto temporaneamente, la Lanterna sembra esserci anche Lasse Schone. Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX il centrocampista danese avrebbe ricevuto il via libera dalla società per fare rientro in Olanda, dove risiede gran parte dei suoi familiari.