Se Genoa-Lazio si giocasse oggi Lasse Schone con ogni probabilità non sarebbe tra i suoi protagonisti.



L'affaticamento muscolare che da un paio di settimane sta infastidendo il regista danese e che gli ha fatto rinunciare alla vittoriosa trasferta di Bologna non è ancora scomparso e anche se il giocatore negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni lo ha fatto solamente in maniera parziale e ad un ritmo piuttosto blando.



Alla sfida con i biancocelesti, tuttavia, mancano ancora due interi giorni nel corso dei quali lo staff sanitario rossoblù farà il possibile per garantire il pieno recupero di Schone. Anche perché in mezzo al campo Davide Nicola ha letteralmente gli uomini contati, viste le defezioni di Lerager e Radovanovic e la squalifica di Sturaro. Il timore di forzare i tempi e causare guai peggiore ai muscoli del Principe di Danimarca inducono comunque alla prudenza. Il diktat che circola a Pegli è chiaro: Schone domenica scenderà in campo solo se completamente ristabilito. In caso contrario la sua pausa forzata verrà prolungata per almeno un altro turno.