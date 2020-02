Classifica alla mano quella di domenica tra Genoa e Lazio sembrerebbe una sfida senza storia. I 44 punti che attualmente separano la seconda forza del campionato dalla terzultima in classifica appaiono un divario in grado di lasciare poco spazio ai pronostici.



Ma il calcio è per sua natura spesso sorprendente e anche i risultati più scontati spesso vengono sovvertiti dal campo. Inoltre, se si dà un'occhiata alle statistiche dell'ultimo decennio, si nota come per i biancocelesti ci sia poco da stare tranquilli.



Dal 2011 ad oggi infatti gli aquilotti hanno ottenuto una sola vittoria in otto incontri disputati nella Marassi rossoblù. L'unica eccezione ad un trend totalmente negativo i capitolini l'hanno fatta registrare due stagioni fa quando due centri di Immobile ed uno di Bastos riuscirono a vanificare la storica doppietta messa a segno dall'adolescente genovese Pietro Pellegri. Per il resto negli ultimi nove anni sono arrivati per la Lazio solo dispiaceri, riassumibili nelle 4 sconfitte e nei tre pareggi collezionati nella tana del Grifone.



Nel complesso i biancocelesti sono il club che più volte nella storia, tra Serie A, B e Coppa Italia, è stata ospitata dal Genoa al Ferraris ed è anche quella con cui i liguri hanno ottenuto più successi interni. In totale in 60 precedenti i rossoblù hanno vinto in 34 occasioni, pareggiando 14 volte e perdendo solo 12 gare.