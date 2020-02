Sono 22 i giocatori del Genoa chiamati da Davide Nicola per partecipare domani sera alla trasferta in casa del Bologna.



La novità è rappresentata dalla presenza di Salvador Ichazo, il cui acquisto è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore. Rispetto alle ultime settimane torna poi in lista Cristian Zapata, mentre non vi compaiono gli acciaccati Cristian Romero, Lasse Schone e Iago Falque, oltre ai lungodegenti Paolo Ghiglione e Lucas Lerager.



Questi i nomi dei convocati: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.