Dopo sette stagioni trascorse in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, nel 2018 Domenico Criscito ha fatto rientro in Italia per tornare a vestire i colori del Genoa. Il rapporto tra l'esterno difensivo classe 1986 e il Grifone è sempre stato saldo, se si considerano le 233 presenze raccolte da Criscito con i rossoblù. Ma il futuro, ora, appare incerto. A confermarlo sono anche i trader di Sisal Matchpoint, che hanno messo in lavagna il trasferimento del capitano genoano. La probabile destinazione, riporta Agipronews, è il Bologna, tanto che il suo approdo al Dall’Ara nel mercato invernale (entro il 1 febbraio 2021) pagherebbe 4,00 volte la posta.