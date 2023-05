Un anno e mezzo dopo aver finalizzato il passaggio del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della 777 Partners, l'ex proprietario e l'attuale gestore del club più antico d'Italia potrebbero ritrovarsi faccia a faccia ma con intenzioni molto meno amichevoli.



La holding americana, che nel novembre 2021 acquistò il 99% delle quote societarie del Grifone dall'imprenditore irpino, starebbe meditando di intraprendere un'azione legale nei confronti di quest'ultimo. Il nodo della questione sarebbe da ricercarsi nella somma dei debiti lasciati in eredità da Preziosi alla 777. Una cifra che a quanto pare sarebbe ben più alta di quanto dichiarato in fase di compravendita.



Già un anno fa le parti arrivarono ai ferri corti. All'epoca la società era già passata di mano ma Preziosi che, faceva ancora parte del consiglio d'amministrazione, non approvò il bilancio contestandone le cifre presenti a registro.



Ne dà notizia Repubblica.