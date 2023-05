Ancora un ultimo impegno, quello di venerdì sera contro il Bari a Marassi, e poi per il Genoa la Serie B sarà ufficialmente soltanto un ricordo.



E con la conclusione del torneo cadetto la società rossoblù comincerà a programmare la prossima stagione, iniziando dalle possibili mosse per regalare a mister Gilardino una rosa all'altezza della nuova categoria.



Proprio per questo motivo il tecnico piemontese e la dirigenza ligure hanno stabilito di incontrarsi la prossima settimana per un primo vertice di mercato che detti le linee guida in vista dell'ormai imminente campagna acquisti.



Ne dà notizia stamattina Il Secolo XIX.