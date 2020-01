Mattia Destro, fresco di sbarco al Genoa, potrebbe presto ritrovare in riva al Mar Ligure un compagno di squadra appena salutato a Bologna.



Tra gli obiettivi di mercato del Grifone nell'attuale sessione di mercato ci sarebbe infatti anche un difensore dei felsinei. Secondo l'edizione odierna del Resto del Carlino il club di Enrico Preziosi avrebbe fatto un sondaggio con Ibrahima Mbaye, terzino 25enne di scuola Inter. Nei progetti della dirigenza ligure il laterale destro andrebbe a coprire l'eventuale buco lasciato in rosa da Paolo Ghiglione qualora quest'ultimo decidesse di accettare la corte del Milan.



Nonostante un impiego a singhiozzo, soprattutto nella prima parte di stagione, il Bologna non sarebbe tuttavia convinto di privarsi dell'esterno senegalese, ritenuto da Sinisa Mihajlovic un elemento prezioso del proprio organico.