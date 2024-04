Genoa, se parte Gilardino il sostituto può essere Grosso

Da un campione del mondo a un altro.A poco più di due mesi dal termine della stagione ilsono ancora alla ricerca dell'intesa per prolungare il proprio legame, in scadenza a fine giugno. Una fumata bianca che tarda ad arrivare e che, inevitabilmente, alimenta i rumors circa il possibile addio alla panchina rossoblù del tecnico di Biella. Voci rinfocolate anche dai tanti estimatori che Gilardino vanta in altre piazze di A, dalla Fiorentina al Torino, passando per il Monza.alla ricerca di possibili candidati con cui sostituire l'ex centravanti della Nazionale. Uno dei papabili, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, potrebbe essere un vecchio compagno di Gilardino ai tempi della cavalcata vincente nel mondiale del 2006. Il Genoa avrebbe infatti messo gli occhi suattualmente libero dopo l'esonero incassato dall'Olympique Lione a fine novembre.

L'uomo di Berlino ha già unaavendo cominciato con quella deldel 2017-18 in Serie B. Successivamente ha allenato il, il(in A) e ilin Svizzera, prima della lunga esperienza con il, portato la scorsa stagione alla vittoria del torneo cadetto proprio davanti al Genoa.