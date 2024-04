Genoa, tre osservati speciali in vista della Lazio

Neppure il tempo di archiviare il bel pareggio di lunedì sera in cassa della Fiorentina che per il Genoa è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato., nel primo anticipo della 33^ giornata di Serie A. Una gara a cui la squadra di Alberto Gilardino arriva con diversi punti interrogativi.Il primo, autore di un ottimo primo tempo, ha dovuto abbandonare il campo già prima dell'intervallo a causa di un dolore muscolare che gli ha impedito di proseguire la gara; il secondo ha invece ricevuto un forte colpo al setto nasale, già fratturato nei mesi scorsi, nei minuti finali restando comunque in campo fino al triplice fischio.da parte dello staff medico e sanitario del Grifone. Ma mentre Bani sembra in grado di poter recuperare in vista della Lazio, per Messias si andrà probabilmente più prudenti, anche alla luce dei vari infortuni muscolari già patiti dall'ex Milan nel recente passato.

. Il portoghese è fuori causa ormai da un mese a causa di un risentimento muscolare. Il peggio tuttavia sembra esserselo lasciato alle spalle tanto che l'ex Olympique Marsiglia potrebbe tornare a essere inserito nell'elenco dei convocati già per la gara contro Immobile e compagni.