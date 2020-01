Andrea Masiello è sempre più vicino al ritorno al Genoa.

L'esperto difensore toscano, dopo 8 stagioni e mezzo, è ormai ad un passo dall'addio all'Atalanta e già nelle prossime ore potrebbe mettere nero su bianco il nuovo contratto con la società rossoblù. Per lui si tratterebbe della seconda parentesi tra le file del club più antico d'Italia, a 12 anni di distanza dalla precedente esperienza terminata nel gennaio 2008.



Le due società hanno già trovato l'accordo per il trasferimento definitivo del giocatore a Pegli sulla base di due milioni di euro. Resta ora da concretizzare l'intesa tra il Genoa e il calciatore. Ma siccome, fino al momento dell'ufficialità, nel calciomercato tutto è sempre possibile, il Grifone non vuole correre il rischio di restare con il cerino in mano tutelandosi preventivamente nel caso la trattativa non dovesse concludersi con una fumata bianca.



Tra i profili alternativi sondati dalla dirigenza ligure ci sarebbe anche quello di Panagiotis Restos, centrale 21enne del Bayer Leverkusen titolare della nazionale greca. In Germania parlano per lui anche di un interesse da parte del Cagliari.